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قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:59 م
محمد أيمن
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إتخذ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي قرار ناري خلال الساعات الماضية وذلك بعد الخسارة التي تلقاها المارد الأحمر من فريق نادي سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء يوم امس لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وعلم الفجر الرياضي أن موسيماني إستقر على إبقاء محمود عبد المنعم كهربا بديلاً خلال المباريات القادمة بسبب المستوى الهزيل الذي ظهر به مؤخراً.
في الوقت الذي سينال فيه طاهر محمد طاهر الذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق خلال المباريات الثلاثة بمونديال الأندية فرصة كاملة للمشاركة أساسياً.
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