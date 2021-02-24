Advertisements

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
إتخذ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي قرار ناري خلال الساعات الماضية وذلك بعد الخسارة التي تلقاها المارد الأحمر من فريق نادي سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء يوم امس لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعلم الفجر الرياضي أن موسيماني إستقر على إبقاء محمود عبد المنعم كهربا بديلاً خلال المباريات القادمة بسبب المستوى الهزيل الذي ظهر به مؤخراً.

في الوقت الذي سينال فيه طاهر محمد طاهر الذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق خلال المباريات الثلاثة بمونديال الأندية فرصة كاملة للمشاركة أساسياً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني كهربا دوري ابطال افريقيا الأهلي

أخبار تهمك

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جالطة سراي يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ ساعة و 18 دقيقة

أتالانتا يرحب بريال مدريد قبل موقعة الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعديلات على تشكيلة الأهلي أمام المريخ السوداني

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

الأهلي يستعيد نجم الفريق أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»