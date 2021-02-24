مديريات التموين تكثف الحملات على الأسواق للحد من الغش التجاري

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واكد المصيلحي ان تلك التوجيهات تأتي لصالح المواطن للحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز والذي يصل الى (48 مليار جنيه سنويا) والسلع التموينية المقدمة على بطاقة الدعم والذي يصل الى ( 36 مليار جنيه سنويا) بأجمالي دعم يصل الى 84 مليار جنيه سنويا.





واشار المصيلحي إلى أنه وجه المديريات بالمحافظات بعمل حملات لمحاربة الاستغلال والغش التجاري حفاظاً على صحة المواطنين، ففي محافظة المنيا قامت مديرية التموين بحملة مكبرة استطاعت من خلالها ضبط 2880 كيس سناكس ومقرمشات، وضبط مخزن سلع غذائية وتم التحفظ على السلع الموجودة به ، وضبط 14 كرتونة سجاير مختلفة الانواع تم تجميعها بغرض الاتجار بسلعة مسعرة.





وفي الفيوم استطاعت مديرية التموين ضبط 2400 زجاجة عصير بمصنع بدون ترخيص ويقلد العلامات التجارية.





وفي محافظة بني سويف ضبطت المديرية مصنع اعلاف يعمل بدون ترخيص ، وضبط 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المخازن وتم التحفظ عليها.





وفي الغربية ضبطت المديرية مطحن ملح بكمية تصل الى 11200 طن ، كما حررت المديرية عدد من المحاضر ضد اصحاب مخابز قاموا بتجميع الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء و14 محضر نقص اوزان و3 محاضر انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.





كل هذه المحاضر تم احالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا حيال مرتكبيها.