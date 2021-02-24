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نقيب المحامين يلتقي نقيب السويس ويخصص نسبة ٢٥ % من إيرادات التصديق على العقود للنقابة الفرعية بالسويس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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التقى رجائي عطية نقيب المحامين، أشرف فاروق عربي، نقيب محامي السويس، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.

وتقدم النقيب الفرعي بعد تحياته بالأصالة عن نفسه والنيابة عن المجلس، مجموعة من الطلبات، حيث وافق نقيب المحامين على شراء جهازين كمبيوتر وطابعة للنقابة الفرعية بعد تقديم ثلاثة عروض أسعار، وذلك لخدمة إدارات النقابة الفرعية بالسويس، إضافة إلى صرف مبلغ ١٠ آلاف جنيه للمساهمة في تجهيزات خاصة بالفرعية.

كما وافق نقيب المحامين على صرف دفعة من مخصصات الفرعية، وكلف لجنة المخصصات بإعادة النظر في المخصصات المقررة لفرعية السويس، حيث تبين أنها تَقل كثيرًا عن باقي مخصصات الفرعيات.

ووجه النقيب العام طلب خاص بتجهيز قاعة المحاماة بالسويس التي يقام فيها معهد المحاماة، إلى الأستاذ الأمين العام بصفته أيضًا المسئول عن معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، حيث طلب النقيب الفرعي إمداد القاعة بعدد ( ماكينتي باور – و٤ مايك هوائي – و٤ سماعات صوت حديثة – وجهاز برجيكتور).

كما تقدم نقيب الفرعية بطلب تخصيص نسبة ٢٥ % من إيرادات التصديق على العقود للنقابة الفرعية بالسويس، حيث أشر النقيب العام بالموافقة طبقًا للوضع السائد مع جميع النقابات الفرعية.

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