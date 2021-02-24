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حسين الجسمي: "يا نور الأرض" إحساسي للكويت وأهلها حباً وفخراً

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، وبمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت، أطلق سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" أغنية وطنية حملت عنوان "يا نور الأرض" تعاون في كلماتها مع الشاعر أحمد الشرقاوي، والملحن ناصر غنام الديكان، وقام بتوزيعهاBayan group ومكساج وماستر م.جاسم محمد.


وأعرب الجسمي عن سعادته بهذا العمل الوطني الذي يحمل كل معاني المحبة والإحترام للكويت وشعبها، مؤكدًا حرصه دائمًا على مشاركة إخوانه في كل عام بالاحتفالات السنوية الوطنية في شهر فبراير، داعيًا إستمرار الأمن والأمان لهذا الوطن الشقيق الغالي على قلبه هو وشعبه الكريم المحب، وقال: "أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني "يا نور الأرض" إحساسًا وحبًا وفخرًا بهذه المناسبة التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الإحترام والتقدير".


هذا وسيتم عرض الأغنية عبر تلفزيون الكويت وجميع الإذاعات المحلية الكويتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube ضمن فيدو كليب خاص بالأغنية.

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