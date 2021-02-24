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تخفيض 50% لإيجارات "أهلًا رمضان".. 12 قرارا جديدا من الحكومة (انفجراف)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ومنها اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان".

وترصد "الفجر" في انفوجرافيك لأبرز قرارت الحكومة خلال اجتماع اليوم:

١-تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان" من القيمة الإيجارية أو أي رسوم

٢- اعتماد لقواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائد

٣-تمديد التعاقد المبرم لإدارة المخلفات الصلبة بالإسكندرية لمدة ٦ شهور

٤-تمديد التعاقد المبرم لنقل المخلفات الي المدفن الصحي بمدينة الحمام

٥-الموافقة علي إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس

٦-تعديل قانون الجامعات الخاص بكلية الطب البيطري

٧-إعفاء السيارات المفرج عنها ببورسعيد من الضرائب الجمركية

٨-مشروع بـ200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى

٩-181.55 فدان في الخارجة لاستخدامها في الأنشطة الصناعية

١٠-إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار 

١١-اعتماد طلب محافظة سوهاج بالتصرف بالبيع في 3 قطع أراضي

١٢-الموافقة على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة 







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