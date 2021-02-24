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تخفيض 50% لإيجارات "أهلًا رمضان".. 12 قرارا جديدا من الحكومة (انفجراف)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:16 م
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ومنها اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان".
وترصد "الفجر" في انفوجرافيك لأبرز قرارت الحكومة خلال اجتماع اليوم:
١-تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان" من القيمة الإيجارية أو أي رسوم
٢- اعتماد لقواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائد
٣-تمديد التعاقد المبرم لإدارة المخلفات الصلبة بالإسكندرية لمدة ٦ شهور
٤-تمديد التعاقد المبرم لنقل المخلفات الي المدفن الصحي بمدينة الحمام
٥-الموافقة علي إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس
٦-تعديل قانون الجامعات الخاص بكلية الطب البيطري
٧-إعفاء السيارات المفرج عنها ببورسعيد من الضرائب الجمركية
٨-مشروع بـ200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
٩-181.55 فدان في الخارجة لاستخدامها في الأنشطة الصناعية
١٠-إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار
١١-اعتماد طلب محافظة سوهاج بالتصرف بالبيع في 3 قطع أراضي
١٢-الموافقة على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة
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