تخفيض 50% لإيجارات "أهلًا رمضان".. 12 قرارا جديدا من الحكومة (انفجراف)

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ومنها اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان".





وترصد "الفجر" في انفوجرافيك لأبرز قرارت الحكومة خلال اجتماع اليوم:





١-تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان" من القيمة الإيجارية أو أي رسوم





٢- اعتماد لقواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائد





٣-تمديد التعاقد المبرم لإدارة المخلفات الصلبة بالإسكندرية لمدة ٦ شهور





٤-تمديد التعاقد المبرم لنقل المخلفات الي المدفن الصحي بمدينة الحمام





٥-الموافقة علي إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس





٦-تعديل قانون الجامعات الخاص بكلية الطب البيطري





٧-إعفاء السيارات المفرج عنها ببورسعيد من الضرائب الجمركية





٨-مشروع بـ200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى





٩-181.55 فدان في الخارجة لاستخدامها في الأنشطة الصناعية





١٠-إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار





١١-اعتماد طلب محافظة سوهاج بالتصرف بالبيع في 3 قطع أراضي





١٢-الموافقة على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة























