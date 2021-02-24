مفاجأة.. شيما الحاج ومنى فاروق تعودان للسينما عبر بوابة فيلم "آل هارون"



تبدو الفنانة شيما الحاج، هي الأسعد حظا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ لم تكتف بتغيير إسمها إلى شيماء يونس، بل شاركت في مسلسل سكن البنات، كسيدة أعمال وصاحبة مصنع، ومؤخرا تنضم إلى أسرة فيلم آل هارون، الذي من بين أبطاله، النجم الأردني منذر رياحنة، الذى جسد دور زوجها في مسلسل سكن البنات.



وتحدثت تقارير إعلامية، عن موافقة الفنانة شيماء يونس، على الدور الذي قد تلعبه في فيلم آل هارون، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، ويخرجه معتز حسام، في وقت ربطت فيه تقارير بين انضمامها إلى الفيلم، وإعلان صديقتها السابقة منى فاروق، العودة إلى الفن، عبر نفس الفيلم.



وأشارت إلى أن آل هارون يبدو أنه قد يجمع الثنائي مجددا بعد أن فرقتهما الأزمة الأخيرة.



وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشارنوبي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.



وفي نوفمبر الماضي، غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وذلك عبر تتر مسلسل «هي»، الذي تغير اسمه إلى «سكن البنات»، ليكون المسلسل بوابتها للعودة إلى الفن، بعد ابتعاد دام أكثر من عام، في أعقاب أزمتها الأخيرة، وقد يراها الجمهور في دور السينما، الصيف المقبل عبر بوابة فيلم آل هارون.



وفي وقت سابق، احتفلت أسرة فيلم «آل هارون»، بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، وسط حضور المنتج حسني محمود، الذي حرص على التواجد في لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.



وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير «آل هارون» كل من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، ومحمود وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.