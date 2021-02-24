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إسلام أبازيد: مهنة الصحافة مثل الذهب.. والزملاء بجدول المعاشات على رأس أولوياتي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:17 م
إسلام أبازيد خلال تقدمه بأوراق ترشحه
إسلام أبازيد خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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قال الزميل الصحفي إسلام أبازيد المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن النقابة هي نقابة خدمية من الأساس، لا يوجد للتيارات السياسية مكان فيها، وأي عمل سياسي هو حق مشروع لكل صحفي، ولكن الأحزاب السياسية لها مكانها خارج أبواب النقابة.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن الصحفيون يمرون بظروف اقتصادية صعبة، مما يدفعهم للبحث عن خدمات حقيقية، يستطيع الصحفيون داخل مصادرهم من الحصول عليها للنقابة بكل سهولة.


ودعا "أبازيد" مجلس النقابة المقبل، إلى أن يعقد اجتماعًا دوريًا مع الزملاء محرري المصادر المختلفة، وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات التي يمكن أن يحصلوا عليها.


وأكد "أبازيد" أن النقابة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة في المجلس، خاصة الشباب منهم، متابعًا: "مهنة الصحافة مثل الذهب، يجب أن يعرف الصحفيون قيمة مهنتهم، وأن يضع الصحفي في اعتباره أنه لا يقل عن ضابط الشرطة أو الجيش أو القاضي".


وأشار "أبازيد" إلى الصحفيين بجدول المعاشات، مؤكدًا أن الصحفي ليس فقط صوتًا انتخابيًا، وليس من الحق أن يتم استبعاده من الحصول على الخدمات لهذا السبب، متابعًا: "لا يحصل أساتذتنا في جدول المعاشات على أي نوع من الخدمات سوى زيادة المعاش المقرونة بزيادة البدل، ويجب أن نعرف أن الصحفي كلما كبر في السن زادت متطلباته وحاجته إلى النقابة، وهو ما يجب أن نوفره من دعم أكبر في العلاج، بالإضافة إلى مصروفات الجنازة وغير ذلك".


وفيما يتعلق بأوضاع الصحف الخاصة، أوضح "أبازيد" أن الزملاء العاملون بها يتعرضون منذ سنوات لأزمات كبيرة مثل الفصل التعسفي وخفض الرواتب، والتي تحتاج إلى وقفة حقيقية من مجلس النقابة، متابعًا: "ذقت مرار الفصل التعسفي، ومُنعت من صرف البدل لمدة عام ونصف، لا يوجد صحفي يريد أن يدخل في صدام مع جريدته، ولكن حقوقنا هي الأساس، وهو ما يدفعنا إلى أن نبحث عن تغليظ عقوبات الفصل التعسفي".


وشدد "أبازيد" على ضرورة تطوير المؤسسات القومية، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية في مواعيد مناسبة لجميع الزملاء، خاصة في مجالات الصحافة الإلكترونية لمواكبة تطورات المهنة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الإجراءات الروتينية التي يعاني منها الزملاء في الصحف القومية داخل النقابة، لاسيما في "القروض الحسنة"،والتي تستوجب وجود زميل ضامن من الصحف الخاصة، لذلك لابد من تسهيل هذه الإجراءات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء المهنة.


وأوضح "أبازيد" أن الصحافة تمر بظروف صعبة واستثنائية، تدفعنا إلى عقد مؤتمر اقتصادي كبير لصناعة الصحافة في مصر، ويكون بشكل سنوي، ندعوا فيه خبراء الاقتصاد، للخروج من أزمات الصحف، ووضع توصيات بآليات تنفيذ تقوم بها النقابة.


وتمنى "أبازيد" انعقاد الانتخابات في مكان أوسع وأكبر من مبنى النقابة، وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة بعد تحذير وزارة الصحة من انعقاد الانتخابات داخل المبنى.


ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "أدعوكم أن تطبقوا الإجراءات الاحترازية، وأن تضعوا مصلحتكم ومصلحة النقابة فوق أي اعتبار، وصوتك أمانة، يجب أن يقوم على أساس تقييم نقابي وليس علاقة شخصية".


وكان قد تقدم الزميل الصحفي إسلام أبازيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

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