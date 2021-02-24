الشروط والأسعار.. خطوات شراء وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة

تهتم الدولة المصرية بمشروعات الإسكان، حيث تحرص الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعت العمرانية، على إقامة مشروعات الإسكان المختلفة، التي توفر سكنا آمنا للمصريين، يليق بآدميتهم، ويساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، ينتقل إليها المواطنون، بعيدا عن زحام المدن والمحافظات التي باتت مكدسة بسبب الزيادة السكانية.



ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف يمكن شراء وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة، والشروط الواجب توافرها في الراغبين في الشراء، وقائمة الأسعار التى يتم البيع بموجبها:



فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 % سنويا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.



ويجب أن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك.



ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقا للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.



وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقدا، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلا.



إنجازات الإسكان في عهد السيسي:



يذكر أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، حتى يونيو الماضي، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في: توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالي تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة في مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده في مشروع جنة.