لأول مرة.. ديزر تطلق قناة مخصصة للأغاني اليابانية للعالم

الشرق الأوسط فبراير 2021:



لكل عشاق الموسيقى القادمة من آسيا وتحديدًا اليابان، سيجدون ضالتهم مع جميع أنواع الموسيقى اليابانية "J-pop”؛ التي تلقى إعجابًا ورواجًا في جميع أنحاء العالم، حيث تتناغم الموسيقى اليابانية، مع الموسيقات المختلفة لمحبي الاستماع إلى كل ما هو جديد وفريد وممتع في الوقت نفسه.



ولتلبية كافة الرغبات الملحة في التنوع والتفرد أطلقت المنصة العالمية، Deezer، قناتها الجديدة "Japanese Music"، لأغاني المواهب الرائعة للفنانين اليابانيين، حيث تقدم القناة المخصصة مجموعة مختارة من قوائم التشغيل، التي تعبر عن أصوات وثقافة اليابان وأشهر المطربين اليابانيين بدءًا من J-pop وJ-rock إلى Onsen.



وبالنظرة على الأرقام فقد حققت القناة الجديدة طفرة هائلة في عدد المتابعين عبر المجموعة المتنوعة من الأغاني والموسيقى اليابانية على تطبيق Deezer حيث نمت قائمة التشغيل "Japan Lo-fi & Chill" بنسبة مذهلة بلغت 705٪ في نوفمبر 2020، بينما ارتفعت J-pop بنسبة الثلث (33٪) خلال فترة العزل المنزلي في مارس 2020.



وبعد إحياء أغنية "Mayonaka no Door Stay with me" المفضلة لدى المعجبين اليابانيين لـ Miki Matsubara وMariya Takeuchi "Plastic Love"، أنشأت "ديزر" قوائم تشغيل من أفضل الأنواع لمساعدة المستخدمين في اكتشاف المزيد من الأغاني المبهرة.



ويمكن للمستخدمين الاستماع لحوالي 12 قائمة تشغيل لاكتشاف المسارات الجديدة، والأصوات كذلك، من خلال تحديد نوع الموسيقى نفسها مثل City Pop وJapan Anime، من خلال J-Rock والهيب هوب الياباني، فيما ستعمل منصة "ديزر" على التحديث المستمر والتوسع في القناة اليابانية الجديدة باستمرار بإضافة قوائم تشغيل مفضلة محلية جديدة.



وكذلك ستوفر المنصة على تطبيقاتها على الأجهزة الذكية قوائم تشغيل حصريًا لموسيقيين مشهورين مثل فنان J-pop وKyary Pamyu Pamyu وعازف الجاز Takuya Kuroda، لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من الثقافة اليابانية التقليدية، وكذلك قائمة التشغيل الجديدة "Japanese Onsen"، و"Japan Ambient" و"Japanese Headspace" لمساعدتك على تهدئة نفسك الاستماع إلى الموسيقى اليابانية الهادئة.



وللاعبين أو من محبي الرسوم المتحركة، ستوفر "ديزر" تضمين مسارات صوتية لأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة كقوائم تشغيل وكذلك الاستماع إلى أفلام وأنيمي مشهورة مثل My Neighbor Totoro وSpirited Away وYour Name وAttack on Titan.



بالنسبة للاعبين، ستغمرك قائمة التشغيل الحصرية "Persona Series Classics" في عالم الشخصيات الشهيرة مثل Joker وPhantom Thieves of Hearts من ATLUS 'Persona 5. وستكتشف أيضًا الموسيقى التصويرية الرسمية لأغاني مثل Devil May Cry من CAPCOM وMonster Hunter وMega Man Series وStreet Fighter.



ويمكن للاعبين أيضًا تجربة موسيقى من KOEI TECMO GAMES وAtelier وDynasty Warriors بالإضافة إلى Sony Interactive Entertainment's Demon's Souls وBloodborne وThe Last Guardian وICO. إذا لم تتمكن من تحديد المكان الذي تبدأ منه، فجرّب قائمة تشغيل "موسيقى الألعاب اليابانية"، ستجد "هنا" مجموعة مختارة من الأغاني من كل من هذه الألعاب في مكان واحد مناسب.



من جهته قال روبن ويلمز، رئيس المحتوى في شركة Deezer EAA، "نسعى لدعم الفنانين المحليين الذين يستحقون أن يتم الاستماع إليهم من خلال منصتنا فالفنانون اليابانيون دائمًا لهم لمسة فريدة خاصة بهم إلى الأنواع الموسيقية المحبوبة من J-Pop إلى Lo-Fi اليابانية وCity Pop - لها نكهتها الخاصة وصوتها الذي يتردد صداها بشكل خاص مع عشاق الموسيقى اليوم"، مضيفا: "لذلك أنشأنا قناة مخصصة تجسد جميع الموسيقى والأصوات التي تمثل اليابان، وليس الأغاني الناجحة فقط. لهذا السبب ستجد مجموعة متنوعة من قوائم التشغيل والفئات والأنواع".



قناة الموسيقى اليابانية الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم على Deezer من اليوم. ستتم إضافة المقاطع الصوتية وقوائم التشغيل الجديدة باستمرار في الأسابيع المقبلة.