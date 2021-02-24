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نشرة حوادث الفجر: التفاصيل الكاملة لأقوال النيابة في محاكمة "سفاح الجيزة"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

أجهزة الأمن تنهي استعداداتها لتأمين فعاليات كأس العالم للرماية على الأطباق

أنهت أجهزة الأمن إستعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021.

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والد ضحية عبير بيبرس يطالب بـ5 ملايين جنيه كتعويض مدني

استمعت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة خلال أولى جلسات محاكمة عبير وهبة نجيب زكي الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة في قضية اتهامها بقتل زوجها صاحب شركة بترول، إلى الدفاع بالحق المدني.

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إنشاء 3 نيابات إدارية جديدة في محافظات الجيزة وبورسعيد والأقصر

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم ١٣٤٥ ٢٠٢١، بإنشاء ثلاثة نيابات جديدة للنيابة الإدارية بمحافظات الجيزة وبورسعيد والأقصر، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٧  ٢  ٢٠٢١.

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التفاصيل الكاملة لأقوال النيابة في محاكمة "سفاح الجيزة"

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة في محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

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عاجل.. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي

أمرت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق سفاح الجيزة إلي المفتي في قضية قتل صديقه رضا محمود بالعمد والترصد، وقررت النطق بالحكم 24 مارس.

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