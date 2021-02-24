Advertisements

20 عاما.. تقرير يوضح المساعدات الإماراتية للصومال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشف تقرير بأن دولة الإمارات كانت وما زالت من أوائل الدول التي تساعد المحتاجين في كل مكان، حيث أن مكاتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، موجودة في الصومال منذ أكثر من 20 عاماً، وأن مساعدات الإمارات للصومال لم تنقطع يوماً، وأن الهيئة مستمرة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.

 

وأوضح التقرير بان الإمارات سباقة في التجاوب مع المتأثرين، حيث أطلقت الدولة بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حملة  كانت بعنوان «لأجلك يا صومال»، بهدف تعزيز استجابتها لدعم الأوضاع الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء في الصومال، جراء الجفاف والمجاعة التي حلت بالبلاد.

 

وأشاد مسؤولون صوماليون أكثر من مرة بمواقف دولة الإمارات المشرفة تجاه الشعب الصومالي التي أكدوا أنها تأتي تعبيراً حقيقياً عن مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات وقيادتها الرشيدة لأوضاع الصوماليين، وسعيها الحثيث لتجنيبهم ويلات الحروب والنزاعات، مشيرين إلى أن الإمارات لم تدخر جهداً في القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب الصومالي، ولم تتوقف يوماً عن نجدته.

 

وأكدوا أن مواقف الإمارات ليست بالأمر الغريب عليها، وأنها دائماً ما تقدم يد العون وتحرص على تقديم المساعدات ونجدة المنكوبين والمحتاجين في كل مكان، مشددين على أن مواقف الإمارات دائماً تأتي في وقت أحوج ما يكون له الشعب الصومالي من دعم ومساندة لتجاوز ظروفه الصعبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات الامارات الصومال الامارات

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أتالانتا يرحب بريال مدريد قبل موقعة الأبطال

منذ ساعة

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ ساعة و نصف

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ ساعة و 6 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. جالطة سراي يخطط لضم نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ ساعتين

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء كيسمايو لإغاثة الشعب الصومالي

ليس جديدًا عليها.. أزمة "كورونا" تكشف عن وجه الإمارات الإنساني

صحيفة خليجية تشيد بدور الإمارات الإنساني لدعم دول العالم خلال كورونا

"سفيرة للإنسانية".. صحيفة خليجية تشيد بجهود دولة الإمارات لدعم الأشقاء بالمحن والأزمات

الإمارات تقف بجانب الأشقاء وتمد يد العون إلى المحتاجين

تزامنا مع الإدعاءات الكاذبة.. قائمة من الأعمال الإنسانية للإمارات بالصومال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

04:57 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»