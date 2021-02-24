بيومي فؤاد يعتذر عن مسلسل "المداح" لهذا السبب

اعتذر الفنان بيومي فؤاد عن المشاركة في مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال والذي من المقرر أن يخوض السباق الرمضاني المقبل.



ويرجع السبب في ذلك هو انشغاله في تصوير عدد من الأعمال الفنية.



مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى إخراج أحمد سمير فرج.