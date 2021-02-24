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الاستئناف تؤيد تغريم مجدي عبدالغني في سب وقذف جمال جبر
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:29 م
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عصام الدالي، برفض الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق في الجنحة رقم 15290 لسنة 2020 والمستأنفة برقم 1754 لسنة 2021 والجنحة رقم 15291 لسنة 2020 والمستأنفة برقم 1755 لسنة 2021، وتأييد حكم أول درجة بتغريم مجدي عبد الغني 40 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات، وأداء عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي.
وكان جبر قد فوجئ بالتجاوز في حقه من مجدي عبدالغني عبر إحدى القنوات التليفزيونية بدعوى انحياز مدير الإعلام بالأهلي لوجهة نظر مجلس إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب في أزمة رحيل السويسري رينيه فايلر.
وإزاء تجاوز عبدالغني غير اللائق رفض جبر الرد عليه وتمسك بسياسة وثوابت ناديه، وكلف مهاب عثمان المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجدي عبدالغني. فأصدرت محكمة الدقي حكمها المشار إليه.
وأكد مهاب عثمان المحامي أنه بصدور حكم الاستئناف أصبح حكم الإدانة نهائيا وواجب النفاذ بطريق الحجز على ممتلكات المتهم حتى استيفاء قيمة الغرامة والتعويض المؤقت.
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