الاستئناف تؤيد تغريم مجدي عبدالغني في سب وقذف جمال جبر





وكان جبر قد فوجئ بالتجاوز في حقه من مجدي عبدالغني عبر إحدى القنوات التليفزيونية بدعوى انحياز مدير الإعلام بالأهلي لوجهة نظر مجلس إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب في أزمة رحيل السويسري رينيه فايلر.





وإزاء تجاوز عبدالغني غير اللائق رفض جبر الرد عليه وتمسك بسياسة وثوابت ناديه، وكلف مهاب عثمان المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجدي عبدالغني. فأصدرت محكمة الدقي حكمها المشار إليه.





وأكد مهاب عثمان المحامي أنه بصدور حكم الاستئناف أصبح حكم الإدانة نهائيا وواجب النفاذ بطريق الحجز على ممتلكات المتهم حتى استيفاء قيمة الغرامة والتعويض المؤقت.

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عصام الدالي، برفض الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق في الجنحة رقم 15290 لسنة 2020 والمستأنفة برقم 1754 لسنة 2021 والجنحة رقم 15291 لسنة 2020 والمستأنفة برقم 1755 لسنة 2021، وتأييد حكم أول درجة بتغريم مجدي عبد الغني 40 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات، وأداء عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي.