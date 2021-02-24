موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري





يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مشواره في الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ14 من البطولة المحلية.





موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل الموافق 28-2.





ويسعى المارد الأحمر حامل ميدالية برونزية مونديال العالم للأندية، لحصد النقاط الثلاث لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري واستغلال تعثر الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشرة.





ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الترتيب الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 من 9 جولات خاضها المارد الأحمر في البطولة المحلية.





وعلى الجانب الآخر يأتي طلائع الجيش في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة حيث خاض الفريق العسكري 13 مباراة في البطولة المحلية.



