Advertisements

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مشواره في الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ14 من البطولة المحلية.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل الموافق 28-2.

ويسعى المارد الأحمر حامل ميدالية برونزية مونديال العالم للأندية، لحصد النقاط الثلاث لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري واستغلال تعثر الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشرة.

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الترتيب الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 من 9 جولات خاضها المارد الأحمر في البطولة المحلية.

وعلى الجانب الآخر يأتي طلائع الجيش في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة حيث خاض الفريق العسكري 13 مباراة في البطولة المحلية.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ ساعتين

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ ساعة و 6 دقيقة

أتالانتا يرحب بريال مدريد قبل موقعة الأبطال

منذ ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ ساعة و نصف

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. جالطة سراي يخطط لضم نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

04:57 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»