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الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء داخل المساجد ونظافتها وتطهيرها للحد من انتشار الأمراض جزء لا يتجزأ من صميم عقيدتنا تجاه بيوت الله (عز وجل)، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.

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