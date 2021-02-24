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رباعي البريميرليج على موعد مع التأهل باليوروباليج

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
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وحقق مانشستر يونايتد انتصاراً كبيراً وتغلب على ريال سوسييداد الإسباني 4-0 ذهاباً ليسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة غداً الخميس على ملعبه أولد ترافورد، كما يستضيف ليستر سيتي فريق سلافيا براغ التشيكي بعد أن تعادل الفريقان سلبياً في مباراة الذهاب.
أما آرسنال، فتعادل مع بنفيكا البرتغالي 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس الماضي، بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وتفتتح جولة الإياب اليوم الأربعاء بلقاء توتنهام مع وولفسبيرغر النمساوي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز توتنهام 4-1.
وتوج مانشستر يونايتد بلقب البطولة في 2017، كما وصل أرسنال إلى النهائي في 2019، حيث واجه تشيلسي في أول نهائي إنجليزي خالص ببطولة الدوري الأوروبي.
ويتطلع مانشستر يونايتد إلى استغلال الفرصة هذا الموسم خاصة في ظل غياب أتلتيكو مدريد وأشبيلية الإسبانيين، اللذين أحرزا سبعة ألقاب في البطولة خلال آخر 11 نسخة، حيث يتنافس الفريقان هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.
وقال برونو فيرنانديز لاعب خط الوسط المتألق في صفوف مانشستر يونايتد: "بالطبع نرغب في الوصول إلى نهائي البطولة ومحاولة الفوز بها. لدينا نفس التركيز ونفس الهدف".
وشكل فيرنانديز عنصراً مؤثراً بالفريق خلال الفترة الأخيرة وسجل لمانشستر يونايتد، الذي يدربه المدير الفني أولي جونار سولشاير، هدفين في مباراة الذهاب.
وسيسعى آرسنال إلى التصدي لخطورة لويس ميجيل ألفونسو الذي سجل هدف بنفيكا في مباراة الذهاب من ضربة جزاء ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري الأوروبي.
وأقيمت مباراة الذهاب على ملعب محايد وهو ما سينطبق أيضا على مباراة الإياب التي ستقام في مدينة بيرايوس اليونانية.
وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عقب مباراة الذهاب: "علينا أن نكون أكثر شراسة . لقد كانت الطريقة التي استقبلنا بها الهدف مخيبة للأمال".
ويحظى غرناطة وفياريال الإسبانيان بفرصة قوية في التأهل، حيث فازا في جولة الذهاب على نابولي الإيطالي وريد بول سالزبورغ النمساوي، على الترتيب، بنتيجة واحدة 2-0.
وقال المدير الفني لفريق غرناطة دييغو مارتينيز، الذي سيفتقد جهود المهاجم الكولومبي لويس سواريز وتحوم الشكوك حول لاعبين آخرين في صفوفه: "سنستمتع بالمباراة وسنحاول التأهل".
ولا تبدو الظروف أفضل بكثير بالنسبة لنابولي، حيث يرجح انضمام المهاجم فيكتور أوسيمين إلى قائمة الغائبين للإصابة بعد أن تعرض لإصابة في الرأس خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أتالانتا 2-4 مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي.
ويغيب عن الفريق بالفعل، المهاجمان أندريا بيتانيا وهيرفينج لوزانو والمدافعان إلسيد هساي وكوستاس مانولاس، بينما عاد مؤخراً درايس ميرتنز من إصابة في الكاحل.
ويتطلع ميلان الإيطالي إلى استكمال مهمته أمام ريد ستار بلغراد الصربي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في صربيا بالتعادل 2-2، علما بأنه تغلب قبلها على سبيزيا 2-0 وتغلب بعدها على جاره إنتر ميلان 3-0 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وقال المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي: "كان أسبوعا سلبيا، لكنني اعتبرت أن النتيجة أمام ريد ستار إيجابية. الآن أتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الإياب على ملعب سان سيرو".
أما باير ليفركوزن الألماني، وهو واحد من الأبطال السابقين للدوري الأوروبي، فيتطلع إلى قلب موازين مواجهته أمام يانج بويز السويسري الذي كان قد فاز ذهابا 4-3، بينما يأمل هوفنهايم في ترجيح الكفة لصالحه بعدما تعادل ذهابا مع مولده النرويجي 3-3، وذلك في أول مواجهة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية بالمنافسات الأوروبية.
ويتمتع هوفنهايم بمعنويات هائلة إثر تغلبه على فيردر بريمن 4-0 في الدوري الألماني، وقال سيبستيان هوينيس المدير الفني للفريق: "أتمنى أن نستفيد من هذه النتيجة والعروض التي قدمناها".
كذلك تتطلع فرق أياكس وإيندهوفين الهولنديان وشاختار دونيتسك الأوكراني وروما الإيطالي وغلاسغو رينجرز الإسكتلندي وغيرها إلى حسم التأهل لدور الـ16 عبر جولة الإياب غداً.

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