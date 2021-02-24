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لوريس يقترب من مغادرة توتنهام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقترب هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، من مغادرة صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، تصريحات الحارس الفرنسي لوريس، بأنه لا توجد أي محادثات مع إدارة نادي توتنهام في تمديد عقد الحارس الفرنسي.

ويوجد خيار يتمثل في انتقال الحارس الفرنسي لوريس إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفرصة أخرى ليتدرب مع مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو.

وبحسب تصريحات صحفية لموقع لي تين سبورت الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان سوف يستغني عن حارسه كيلور نافاس، وسوف يبحث الفريق عن حارس آخر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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