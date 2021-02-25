حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين يقول: ما حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟





قوالت الدار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس"؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ويس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.



