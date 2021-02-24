الشركة المنتجة ترد على إزعاج سميرة عبد العزيز بسبب فيديو

أزعج الفنانة سميرة عبد العزيز، فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان أحد الصحفيين يريد إجراء حوار معها وهو لا يعرف اسمها مما فاجئها وجعلها تتركه وترحل.



وردت الشركة المنتجة على ذلك من خلال بيان قائلين: "نأسف للفنانه المحترمة القديره سميرة عبد العزيز بشأن الفيديو المتداول علي صفحات السوشيال ميديا الذي تسبب في احراجنا واحراج اداره شركتنا".









وأضافت: "هذا الفيديو تم تصويره بمهرجان الاسكندرية منذ 3 سنوات من جانب احد المتدربين لدينا وتم ايقافه من وقتها بسبب هذا الموقف وفوجئنا اليوم بنشره علي حسابه الشخصي دون علمنا ونكرر اعتذارنا لها".