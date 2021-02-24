رجائي عطية يلتقي محامي جنوب الجيزة ويستمع لمطالبهم

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، جمال عمر البغدادي، نقيب محامي جنوب الجيزة (6 أكتوبر)، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.



وتقدم النقيب الفرعي ومجلسه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ نقيب المحامين، كما قدم مجلس النقابة الفرعية طلباته والتي تمثلت في؛ صرف مخصصات الفرعية، وتشطيب الشقة الكائنة في الدور الثاني بمقر نقابة محامي جنوب الجيزة، وفرشها للصالح العام، وتشطيب وفرش مقر محامي الهرم الموجود بجوار محكمة الهرم الجزئية.



كما طلب المجلس الفرعي صرف بعض البنود المالية من النقابة العامة أسوة بالنقابة الفرعية، وعلى سبيل المثال؛ صرف المديونات الخاصة بالجهات الحكومية ولو على أقساط شهرية (التأمينات- الكهرباء – المياه… إلخ)، وصرف المرتبات الخاصة بالعاملين في النقابة الفرعية، واتخاذ إجراء من الأستاذ النقيب العام فيما يخص نادي محامي ٦ أكتوبر خاصة بعد إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الفرعي، إضافة إلى طلب صرف مجموعة من الأرواب.



بدوره وافق الأستاذ نقيب المحامين، على صرف دفعة من مخصصات الفرعية، وعدد ١٠٠ روب محاماة، موجهًا بعمل المقايسات اللازمة الخاصة بمقر نقابة محامي جنوب الجيزة، وفرشها، وتشطيبات وفرش مقر محامي الهرم.



كما أصدر توجيهاته أمين صندوق النقابة العامة، لدراسة موضوع صرف المديونات الخاصة بالجهات الحكومية والعرض عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعن صرف أجور العاملين في الفرعية وجه سيادته بأن تتحمل النقابة الفرعية أجور العمالة المؤقتة، وتوافي النقابة العامة ببيان بالعمالة المثبتة لصرف مستحقاتها المالية من النقابة العامة.