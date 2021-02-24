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"على قد الإيد".. سعر ومواصفات 6 سيارات موديل 2021 "زيرو" في السوق المصري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:38 م
أسعار السيارات 2021
أسعار السيارات 2021
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يتساءل الكثيرون عن بعض أنواع السيارات الجديدة موديل 2021 "الزيرو"، التي تشهد رواجا في السوق المصري، وأسعارها وفئتها المتوسطة التي تلائم البسطاء.

وتوجد العديد من السيارات الحديثة التي لاقت رواجاً كبيراً في السوق المصري لكفاءتها الكبيرة مقارنة بأسعارها التي تتراوح بين 150 و290 ألف، إلى جانب مواصفاتها الاقتصادية.

وشهدت حركة أسواق السيارات ركوداً حاداً منذ بدء جائحة فيروس كورونا، حيث قل معدل الإنتاج العالمي بسبب تراجع الطلب، ما سجل تباطؤاً كبيراً في الأسواق العالمية والمحلية.

ونستعرض لحضراتكم في السطور التالية 6 سيارات في السوق المصري تتفاوت أسعارها بين 150 و290 ألف جنيه، رغم جودة الصنعاة، كونها سيارات اعتمادية ومناسبة إذا ما قورنت بأسعار فئتها.

إلنترا HD 2021 "الجمل"

تعتبر إلنترا إتش دي الشهيرة في السوق المحلي المصر بـ"الجمل"، أحد اكثر السيارات الرائجة في مصر، وهي تعمل بمحرك 4 سليندر بسعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة، وتبدأ أسعارها من 240.900 جنية وتصل الفئة الأعلى 268.900 جنيه.

هيونداي إلنترا HD


نيسان صني 2021

تسجل سيارة نيسان صني رواجاً كبيرا في السوق المصري، وهي تجميع مصري لشركات يابانية، وهي تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، ومكون من 4 أسطوانات، وعزم 134 ميوتم بناقل أتوماتيك بـ4 سرعات متفاوتة، تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وأقصى سرعة لها 178 كيلومترا في الساعة، توجد بـ3 فئات تبدأ من 180.900 جنيه، و202.900 جنيه للفئة الثانية، و215.900، للثالثة.

سعر ومواصفات نيسان صني 2021 - ايجي كار

لوجان موديل 2021

تتيح لوجان الجديدة موديل 2021 إمكانية الاختيار بين الناقل اليدوي من 5 سرعات ويرتبط بمحرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، والثاني أوتوماتيك من 5 سرعات ومحرك 1.6 لتر بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 175 كم، وتتبدأ أسعارها من 174.000 للفئة القياسية، والأعلى تجهيزا بسعر 229.500جنيه.

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شيري أريزو 5

جمعت شيري أريزو 5 موديل 2021 محليًا،وهي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT، وتتوفر بـ3 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 173.900جنيه ويصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا 206.900 جنيه.

شيري أريزو 5

فيات تيبو 2021

احتلت فيات السوق المصري قديما، حتى عادت مجددا بسياراتها الأنيقة فيات تيبو 2021 التركية التجميع إيطالية الصنع، وهي بنسختين من المحركات الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانا، وناقل الحركة من 6 سرعات، بينما يرتبط المحرك الثاني بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات، وتبدأ من 198 ألف جنيه وحتى 320.

فيات تيبو

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