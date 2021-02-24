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حلا شيحة تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك بعد احتفال الجمهور بمناسبة عيد ميلادها، والذي يصادف أمس 23 من شهر فبراير.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل» منذ أيام بعد الكشف عن صور عقد قرانها من الداعية الإسلامى معز مسعود.

ويعد هذا أول عيد ميلاد لـ "شيحة" مع زوجها الداعية معز مسعود، وجاء زواجهما بعد قصة حب أثارت الجدل في منتصف يونيو الماضى حتى تكللت بالزواج في 9 فبراير 2021.

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