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شاهد.. لأول مرة هالة صدقي تتحدث عن مشاكلها مع طليقها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل خلافاتها مع طليقها المحامي سامح سامي.

وقالت هالة في حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء: "حصل خلافات بيني وبين طليقي كثيرًا وتعرضت لنوع من الاستفزاز لأنه عايز يتواصل معايا وأنا كنت رافضة وده عمله استفزاز كبير".

وأضافت "هو استغل إني مشهورة وحاول التشهير بيا، ولكن أول ما تعرض إلى أزمة في مرض والده لم أفكر لحظة في تقديم المساعدة له أو لا وأنا بكده بعلم أولادي التسامح، أنه لما يكون عندك عدو وتحس أنك تقدر تساعده وتنجيه لازم تعمل كده".

وتابعت "هي دي الرجولة والإنسانية وعملته من غير ما افكر، ولكن آثار ما فعله هيفضل العمر كله ومكنتش منتظرة إني أقوله أو أنشره لأنها حاجة بيني وبين ربنا".

وكان وجه المحامي سامح سامي زكريا زوج الفنانة هالة صدقي رسالة شكر لها على موقفها الإنساني مع والده، فبالرغم من الخلافات بينهم، الإ أنها قامت بإنقاذ حياته من الموت، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب سامح سامي منشورًا قال فيه:" تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هى والولاد".

وأضاف قائلًا: "مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة، طبعًا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقي، أشكرك جدًا جدًا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول ".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبرة، بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي، حيث طلب منها إجراء تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينهما في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لجأت للقضاء بعد ذلك، واتضح أنهما أبنائه بالفعل.

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