سوني تستعد لإنتاج نظارة واقع افتراضي لجهاز بلايستيشن 5

تعمل شركة سوني اليابانية على إنتاج نظارة واقع افتراضي جديدة مخصصة لأجهزة بلايستيشن 5، وذلك بعد 4 سنوات تقريبًا من إطلاقها الجيل الأول رفقة نسخة برو من البلايستيشن 4.





وقالت الشركة، إنها ستقدم دقة أعلى وزاوية مشاهدة أعرض لتحسين تجربة المشاهدة، كما أنها ستقدم سرعة أكبر لتحسين تجربة اللعب.





وأضافت سوني وحدات تحكم جديدة تتسم بميزات مشابهة لما تحويه وحدات تحكم الجهاز الأصلية DualSense، فيما ستعمل النظارة عبر وصلها بالجهاز سلكيًا ولن تعمل عن طريق اللاسلكي.



