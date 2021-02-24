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معارض تركي يهاجم أردوغان بسبب البطالة ووصف الجميع بـ"الخائن"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
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طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، حليفه السابق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ"الخائن".

 وبحسب قناة العربية الحدث، قال نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق: العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك.

 

وتابع على باباجان: يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية، وهناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق.

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