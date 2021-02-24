أنس عبد الغني يكتب.. موسيماني "المدرب المحظوظ" الذي ينطبق عليه مقولة: "لو عم حارث درب الأهلي هيفوز ببطولات"

جاءت خسارة فريق الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لتؤكد للجميع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لدية أخطاء فنية كبيرة منذ قيادته المارد الأحمر وفتحت موجة من الغضب عليه





"الفوز والمكاسب يغطي على الأخطاء الفنية" هذه المقولة بكل ما تحملها الكلمة تنطبق على موسيماني "المدرب المحظوظ "منذ اللحظة الذي دخل فيها قلعة مختار التتش ولقى دعم غير مسبوق من الإعلام بجانب النتائج الإيجابية التي خدمته كثيرًا ودارت على أخطاء كارثية ولكن يبقى السؤال.. ماذا قدم موسيماني في أداء الأهلي من تطور خلال الفترة السابقة؟





الحقيقة الواضحة للجميع أن الجنوب أفريقي منذ أن جاء وأنه يتعامل مع المارد الأحمر على أنه فريق متوسط مثل سوبر سبورت أو صن داونز الجنوب أفريقي الأندية الذي سبق وأن دربها.





ومما لا يدع مجال للشك أن النتائج خدمت موسيماتي كثيرًا مع الأهلي ولكن بالنظر لمسيرته او تطور واضح في أداء الفريق سوف نجد أنه منذ أن قاد الفريق في مباريات كأس مصر وقدم أداء متواضع في نهائي الكأس مع طلائع الجيش وكاد أن يفقد البطولة لولا أن الحظ خدمه في ركلات الترجيح.





أما بطولة الدوري الموسم السابق فجاء بعد حسمت لصالح الأهلي ولم يقدم مردود طيب وخاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في لقاء





وعلى الصعيد الأفريقي فقطع السويسري رينيه فايلر أغلب المشوار مع الأهلي ليأتي موسيمان في المشهد الأخير والجميع يتذكر نهائي القرن أمام الزمالك الذي فشل في إدارة اللقاء فنيًا من جميع النواحي وتفوق الأبيض بشهادة الجميع على اكثر فترات المباراة ولكن جاءت القاضية من افشه لتخدم موسمياني وتداري على الأخطاء الفنية الكبيرة الذي ارتكبها في أحداث المباراة





وتضاف له أن حقق ٣ بطولات مع الأهلي على الرغم أن دوره كان في المشاهد الختامية فقط وأيضا لم يقدم فيها أي شيء فني يذكر





ولكن قيمة وخامة اللاعبين التي تتواجدفي الأهلي تجعل مقولة "لو عم حارث درب الأهلي هياخد معاه بطولة " وهذا ما حدق مع موسيماني في فترة ٣ شهور فقط وجد نفسه يحرز بطولات لم يكن يحلم بها!





الواضح للجميع أن موسيماني لا يريد أن يستغنى عن العقلية الدفاعية الذي يوجد فيها تحفظ كبير في الدفاع ولا يتعامل مع الأهلي على أنه بطل أفريقيا المطالب بالفوز في جميع مبارياته





المثير أيضا ان المدرب الجنوب أفريقي يفعل أشياء غريبة في تشكيله الفنية للمارد الأحمر فنجده أمام البايرن ميونخ بطل أوروبا يدفع بثنائي فقط في نصف الملعب وهما حمدي فتحي والسولية!! في مشهد غريب جعل الأهلي يفقد المنتصف منذ اللحظة الأولى ولديه خوف كبير من الفريق الألماني جعله لم يسدد أي تصويبة تذكر طوال أحداث المباراة... بينما دفع المدير الفني برباعي ارتكاز أمام سيمبا التنزالي خارج الديار!!





فأي عقل ومنطق يقبل هذا تلعب باسم الأهلي بتحفظ شديد وبأربعة لاعبية لديهم ميول دفاعية ( السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأليو ديانج)

بينما في المباراة الكبيرة أما ميونخ تستبعد أفضل لاعب تملكه الدبابة المالية أليو ديانج الذي يملك مواصفات أوروبيه.





كان من المفترض أن تمنح خطة اللعب التي بدأ بها موسيماني أمام سيمبا كما تلاحظ على الاورق ، الاستحواذ على الكرة والتصدي لهجمات المنافس بشكل جيد، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، فقد افتقد ثلاثي الأهلي، الضغط في وسط الملعب والشراسة في استخلاص الكرة، وتأدية الدور الدفاعي كما يجب، فضلًا عن غياب الجانب الهجومي.





ولم يسدد الثلاثي طوال 90 دقيقة، تسديدة بين القائمين والعارضة، وهو ما يعكس بشكل كبير غياب الدور الهجومي، مما انعكس على الثلاثي الأمامي أجاي وكهربا ووالتر بواليا، بعد افتقاد المساندة والدعم من وسط الملعب.





وعندما تدخل موسيماني في التغيرات فقام بسحب الورقة الهجومية والتر بواليا ليدفع بلاعب خط وسط أخر السولية في تغير غير مفهوم.





ولعب الأهلي، ما يزيد عن نصف ساعة بـ 5 لاعبين في وسط الملعب، بشكل غير مبرر وكأنه يدرب فريق صغير يلعب على النقطة خارج الديار وأيضا لم يمنع ذلك سيمبا من تهديد مرمى الشناوي، أو منح الأحمر الخطورة اللازمة أمام مرمى الخصم.









أخطاء موسيماني ليست وليدة اليوم ولكن كل ما في الأمر أن خسارة اليوم جعلت الجميع ينظر للاخطاء الفنية الذي ارتكبها في العديد من المباريات ولم يتحدث أحد عنها وقتها لأن عند الفوز يتناسى الجميع.





مستوى منظومة الأهلي على الصعيد الهجومي والتطور سوف نجده في انخفاض كبير في مباراة عن الأخرى وعدم استقرار المدرب على المهاجم الصريح أيضا أمر غريب فبعد أن تألق محمد الشريف نجده يستبعده بشكل غير مبرر ويعطي والتر بواليا وقت أكبر في حين أن المهاجم الزامبي كان غير موفق في مباريات كثيرة.





أيضًا نفس الأمر ينطبق على محمد مجدي أفشه الذي سوف نجده شهد فترة في انخفاض المستوى الفني بشكل كبير بسبب الأدوار الثنائية وخروجه من منطقة العمق الهجومي، لنجده أمس مستعبد من التشكيل الأساسي دون أن يلعب الأهلي بصانع العاب حقيقي قادر على نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية!!





الأمر لم يتوقف عن هذه الأزمات الفنية فقط فمازالت أتعجب كيف لموسيماني حتى الأن لم يستفيد بنصف الإمكانيات الفنية للاعب مثل اليو ديانج يمتلك مواصفات كبيرة وقدرة على الاستحواذ على الكرة غير طبيعية بجانب قوته البدنية ونقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية





ولكنه استعبده في العديد من المباريات.. بشكل غير مبرر، الغير واضح للجميع أن ديانج يمتلك ميزة لم تظهر حتى الأن مع الأهلي وهي التصويب عن بعد بشكل مذهل، ولكن لم يستفيد منها حتى الأن لنظرته الدفاعية فقط دون إعطاء حرية هجومية له.



