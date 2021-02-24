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رسميا.. جيلي تعلن عن سيارتها الجديدة "KX11"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:51 م
جيلي KX11
جيلي KX11
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أعلنت شركة جيلي يشكل رسمي الكشف عن أحدث سياراتها الـSUV الصغيرة، والتي تحمل اسم KX11.

تتميز KX11 بواجهة فاخرة وشكل رياضي، وتأتي على قاعدة عجلات جيلي CMA التي تحمل العديد من سيارات مجموعة جيلي بما فيها بوليسار 2 وفولفو XC40.

ومن المقرر أن تبدأ جيلي بتصنيعها تجارياً قبل نهاية العام وستحصل على محرك 2.0 لتر 4 سلندر ينتج 235 حصان و350 نيوتن-متر، ومن المتوقع وصول فئة هجينة بمحرك 1.5 لتر ومحرك كهربائي تنتج ما يصل لـ255 حصان و415 نيوتن-متر.

ستعلن جيلي عن تفاصيل السيارة واسمها عند تدشينها وستكشف عن جميع تفاصيلها.

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