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الإسماعيلي يطلب تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طلب نادى الإسماعيلى تغيير ملعب مباراتهلا الذى يستضيف لقاء الدراويش الأهلى فى الدورى المصرى، والمؤجلة من الجولة 12، والمقرر لها 10 مارس المقبل.

وأرسل الإسماعيلى طلبا للاتحاد المصرى لكرة القدم يطلب فيه نقل مباراة الفريق أمام نظيره الأهلى إلى ملعب حرس الحدود بدلا من ملعب برج العرب.


جاء ذلك بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.


وفى سياق آخر، قرر البوسنى دراجان يوفيتش، دخول معسكر مغلق بمدينة العين السخنة لمدة أسبوع استعدادا لمواجهة الأهلى.

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