البورصة الأمريكية تستأنف التراجع خلال تعاملات اليوم

استأنفت البورصة الأمريكية التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار ضغط عوائد السندات المرتفعة على الأصول الخطرة.









وارتفع عائد الديون الأمريكية لآجل 10 أعوام إلى مستوى 1.42 بالمائة خلال التعاملات، وهو الأعلى منذ فبراير 2020.





ويترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم.





وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ بالأمس، أشار جيروم باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً للغاية عن تحقيق مستهدف التضخم أو التوظيف.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 31501.3 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3873.2 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 13414.7 نقطة.