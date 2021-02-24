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رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التعبوي لإدارة المدفعية (أحمس 3)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية (أحمس 3)، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بإستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلًا عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع، وتفقد إصطفاف عناصر وحدات المدفعية للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المدفعية، مشيرًا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار، كما أشاد بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المدفعية.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين فى المشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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