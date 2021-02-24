Advertisements

اليوم بباريس وبرلين عرض الفيلم المصري الفلسطيني ليلة عابرة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

يعرض مساء اليوم الفيلم المصري الفلسطيني "ليلة عابرة" ضمن فعاليات ملتقى باريس وبرلين السينمائي الدولي بقاعة الـ
.Rencontres internationales ParisBerlin. في قاعة الأودوتوريوم الرئيسية داخل متحف اللوفر بفرنسا ضمن فاعليات

ملتقي باريس وبرلين الفيلم الروائي القصير هذا هو العرض العالمي الخامس للفيلم بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي وفي مهرجان قابس التونسي، ومهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية وجاليري بووز للفنون المعاصرة.

وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد والمخرج المصري مارك لطفي.

ومن إنتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من أشكال ألوان للفنون ومفردات.

الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم ومونتاج ميشيل ابوزخم تصميم الصوت لمايكل فوزي.وهو إعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧.

و هي مقابلة ليلية مصادفة في أحد البارات الصغيرة مع رجل أوروبي في طريقه للإنضمام للحرب في سوريا.مارك لطفي هو منتج ومخرج مصري يعتبر هو المخرج العربي الأول الذي شارك فيلمين من إنتاجه في دورة واحدة في قسمين مختلفين من أقسام مهرجان كان السينمائي الدولي، هما فيلمي “سعاد” الذي سيعرض ضمن قسم بانوراما برلين ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي وفيلم 16، الذي حصد السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

أما نور عبد فهي من مواليد القدس ١٩٨٨، تركز في أعمالها على التقاطع بين فن الأداء والسينما.وشاركت نور في برنامج الدراسة المستقل لمتحف ويتني في نيويورك ٢٠١٦، وهي حاصلة على شهادة الماجستير من معهد كاليفورنيا للفنون، وعلى درجة البكالوريوس من الأكاديمية الدولية للفنون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لين الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يطلب تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"التقارير حول سارة وسليم".. فيلم فلسطيني يفوز بـ9 جوائز دولية ويشارك في أكثر من 20 مهرجان حول العالم

ندوة فيلم "الحلم البعيد" ضمن فعاليات مهرجان "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

تعرف علي أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

تعرف على قائمة أعضاء لجنة التحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

مخرجة "نور" تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير

تعرف على موعد إقامة مهرجان برلين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»