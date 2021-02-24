اليوم بباريس وبرلين عرض الفيلم المصري الفلسطيني ليلة عابرة



يعرض مساء اليوم الفيلم المصري الفلسطيني "ليلة عابرة" ضمن فعاليات ملتقى باريس وبرلين السينمائي الدولي بقاعة الـ

.Rencontres internationales ParisBerlin. في قاعة الأودوتوريوم الرئيسية داخل متحف اللوفر بفرنسا ضمن فاعليات



ملتقي باريس وبرلين الفيلم الروائي القصير هذا هو العرض العالمي الخامس للفيلم بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي وفي مهرجان قابس التونسي، ومهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية وجاليري بووز للفنون المعاصرة.



وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد والمخرج المصري مارك لطفي.



ومن إنتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من أشكال ألوان للفنون ومفردات.



الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم ومونتاج ميشيل ابوزخم تصميم الصوت لمايكل فوزي.وهو إعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧.



و هي مقابلة ليلية مصادفة في أحد البارات الصغيرة مع رجل أوروبي في طريقه للإنضمام للحرب في سوريا.مارك لطفي هو منتج ومخرج مصري يعتبر هو المخرج العربي الأول الذي شارك فيلمين من إنتاجه في دورة واحدة في قسمين مختلفين من أقسام مهرجان كان السينمائي الدولي، هما فيلمي “سعاد” الذي سيعرض ضمن قسم بانوراما برلين ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي وفيلم 16، الذي حصد السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي.



أما نور عبد فهي من مواليد القدس ١٩٨٨، تركز في أعمالها على التقاطع بين فن الأداء والسينما.وشاركت نور في برنامج الدراسة المستقل لمتحف ويتني في نيويورك ٢٠١٦، وهي حاصلة على شهادة الماجستير من معهد كاليفورنيا للفنون، وعلى درجة البكالوريوس من الأكاديمية الدولية للفنون.