Advertisements
إفتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بأسوان وافتتاح مبنى التحول الرقمى قريباً
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:02 م
فتح الله رضوان
Advertisements
فى إطار جهود محافظة أسوان لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمى
ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة هبه صالح مستشار وزير الاتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ حيث تناول اللقاء مجالات التعاون والإعداد لإفتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان والذى يعتبر أحد أذرع وزارة الاتصالات التي قامت على مدار 27 عامًا بتدريب الشباب وتقديم منح في مجال تكنولوجيا المعلومات لخلق فرص عمل حر أو العمل عن بعد عبر شبكة الأنترنت حيث يتم تقديم المنح في 30 تخصص في هذا المجال الحيوى،
وقد طالب اللواء أشرف عطية بضرورة توطيد مجالات التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بالتوازى مع الجهود المبذولة حاليًا في قطاع التحول الرقمى والذى تقوده المحافظة تواكبًا مع التوجه الرئاسى لمصر الرقمية من خلال تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه، علاوة على إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للإتصالات داخل 750 موقع،
موجهًا إلى خضوع الكوادر البشرية التي ستعمل في مجال التحول الرقمى بالمحافظة للتدريب والتقييم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات الرقمية التي ستقدم للمواطنين في مختلف القطاعات لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل أداء المعاملات في أقل وقت ممكن.
Advertisements