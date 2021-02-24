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حاتم عمور يستعد لإطلاق أول أغنية من ألبوم بلاحدود بعنوان " Allo Les Amis"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لإطلاق كليب أغنيته الجديدة "Allo Les Amis " وذلك يوم الثلاثاء المقبل على قناته الرسمية بيوتيوب.

وتعامل حاتم في هذه الأغنية مع محمد المرابط على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي كل من بلال أفريكانو بمساعدة جبرون.

أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بكل من مدينتي مراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبدالرفيع العبديوي وإدارة فينة لأنس الكاد.

" ألو ليزامي " أغنية باللهجة المغربية وهي أولى أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021،الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

يشار أن " بلا عنوان " أخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي ومؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب وحققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإظافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.

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