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تعيش بمفردها.. التحقيقات تكشف مقتل مُسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور، أن نجار وراء ارتكاب الجريمة

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهم علم أنها تقطن بمفردها، فبدأ يتردد عليها، للعمل بالشقة، فخطط لارتكاب الجريمة وسرقة مصوغاتها الذهبية.

واوضحت التحقيقات، أن يوم الواقعة، ذهب كعادته للعمل بالشقة، فسدد لها طعنات متفرقة بالجسد، وسرق المصوغات وفر هاربًا.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة  بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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