في أجتماع المجلس التنفيذي .. إطلاق أسم اللواء سمير يوسف المحافظ الاسبق على الشارع الجديد



أستهل الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالموافقة على إطلاق أسم اللواء المرحوم سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق على الشارع الجديد تكريمًا وتقديرًا لجهوده وبصمته في تطوير وتجميل المحافظة، بجانب إطلاق أسم الشهيد أحمد جمال عثمان على مدرسة العدوة الإعدادية بمركز كوم أمبو تخليدًا لذكراه،





وقد أكد محافظ أسوان على إعتبار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى مشروعًا قوميًا وهو الذى يتطلب قيام المسئولين بإزالة أي معوقات للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات والتي بدأ إطلاقها على الأرض في 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو كمرحلة أولى لتشمل بعد ذلك باقى مراكز ومدن المحافظة،





مشددًا على أن أداء العمل داخل القطاعات التنفيذية سيخضع لتقييم شامل للمسئولين عن هذه القطاعات لأن عجلة العمل لن تتوقف أمام التعقيدات الروتينية أو الأيدى المرتعشة للوصول إلى سرعة الإنجاز في الإجراءات والأعمال المطلوبة،





وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمراجعة شاملة لمشروعات الإسكان المتعثرة وأيضًا تطوير العشوائيات وقرى الظهير الصحراوى والتي تشهد حاليًا معدلات سريعة لإنهاؤها بعد مرور أكثر من 12 عام للعمل على إستثمارها بالشكل المطلوب وتحقيق الإستفادة القصوى للمواطنين منها من خلال تسكينها وتسليمها للمنتفعين،





مؤكدًا على توجيهات رئيس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين الذى تم عقده أمس لمنع التصالح بالنسبة لطلبات تحويل الجراجات لأنشطة أخرى، مع منع البناء على حرم جميع الطرق الرئيسية أي كان ولايتها، بالإضافة إلى حرم خطوط السكك الحديدية وذلك لإفساح المجال أمام المشروعات المستقبلية للتطوير والتحديث في قطاع النقل



، ووجه أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بحصر شامل لحالات التصالح التي تم رفضها من قبل لإعادة دراستها وخاصة في ظل سعى المحافظة لإعتماد الأحوذة العمرانية الجديدة،





مكلفًا إداراتى المرور والمواقف بربط أي تراخيص لعربات البيك آب بدخولها ضمن خطة الإحلال والتجديد بميكروباصات جديدة مع تشديد الرقابة المرورية على مركبات التوك توك ومواجهة المخالفات بمنتهى الحزم حيث سيتم تخصيص رقم خط سير محدد لها، كما تم خلال الشهر الجارى مصادرة 127 مركبة توك توك وتحويلها للحضانة الجديدة التي تم تخصيصها لهذا الغرض مع توقيع 400 غرامة على 250 مركبة توك توك أخرى، بجانب تحرير 98 مخالفة مواقف عشوائية، و99 مخالفة خط سير مخالف لسيارات السيرفيس، علاوة على تحرير 133 مخالفة عدم إلتزام سائقى التاكسى بالأجرة المقررة للعداد،





وشدد عطية على ضرورة بدء حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق وخاصة الشواربى والسوق السياحى والسيل، مع تجهيز المحلات والبيكات البديلة للباعة الجائلين في السويقات الجديدة وهو الذى يتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل المراكز والمدن،





وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذي تكريم أوائل الدورات التدريبية للحاصلين على تقديرات متقدمة، بجانب تكريم مدير إدارة التفتيش بمديرية الصحة بعد الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لضبط العديد من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.