مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية مفاجأة صادمة وذلك بشأن الغاني بنجامين أتشمبونج لاعب الفريق السابق بعد أن أصدرت المحكمة الدولية كأس قرار بفرض عقوبة على الفريق بسبب عدم إلتزامه بسداد مستحقات اللاعب.





وكان أتشمبونج قد رحل عن القلعة البيضاء وذلك دون الأتفاق على جدوله المستحقات ليحصل اللاعب بعدها على حكم نهائي يقضي بغرامة مليون و250 ألف دولار أمريكي يجب أن تُدفع له من الزمالك.





ومن المُنتظر أن تُناقش لجنة الانضباط بالفيفا يوم غداً الخميس العقوبات المحتملة على الزمالك في حالة قرر الفريق عدم الإمتثال للحكم ومن أبرز تلك العقوبات حظر إنتقالات النادي أو خصم النقاط حتى الهبوط لدرجة أقل ومن المُمكن أن تصل العقوبة القصوى إلى شطب النادي نهائي.