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قفزة في أسعار النفط خلال التعاملات.. و"برنت" يتجاوز الـ 67 دولار

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية من الخام، ليقفز "برنت" أعلى 67 دولاراً.


وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بنحو 1.3 مليون برميل بعكس توقعات المحللين، بينما استقرت مخزونات البنزين.

لكن أظهرت البيانات تراجع قوي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر مليون برميل يومياً، بفعل موجة الطقس البارد في ولاية "تكساس".

ويترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" يوم 4 مارس المقبل، لمناقشة سياسة الإنتاج.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 2.5 بالمائة إلى 63.21 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 2.6 بالمائة إلى 67.10 دولار للبرميل.

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