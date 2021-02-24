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نقل يوسف شعبان لغرفة العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تدهورت الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان وذلك عقب غصابته بفيروس كورونا المستجد وتم إلحاقه بغرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وعانى الفنان يوسف شعبان من فيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة وتم وضعه في غرفة عادية ولكن وضح عدم قدرته على التنفس.

وكشفت تصريحات صحفية أن الفنان يوسف شعبان لم يتعرض لغيبوبة، ولم يفقد الوعي، كما انتشرت الشائعات.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"

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