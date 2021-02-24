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منظمة العفو تجرد المعارض الروسي "نافالني" من وضع "سجين الرأي"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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جردت منظمة العفو الدولية السياسي والمعارض الروسي "أليكسي نافالني" من وضعه "كسجين للرأي" بعد أن قالت إنه "اتُهم" بشكاوى تسلط الضوء على التعليقات المعادية للأجانب التي أدلى بها في الماضي ولم يعتذر عنها.

وقال متحدث باسم منظمة حقوق الإنسان في موسكو ل"بي بي سي" إنه يعتقد أن موجة الطلبات "لشطب" نافالني كانت جزءًا من "حملة منظمة" لتشويه سمعة منتقدي فلاديمير بوتين و"إعاقة" مطالبات منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه..

ولكن عند المراجعة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن التعليقات التي أدلت بها نافالني منذ حوالي 15 عامًا، بما في ذلك مقطع فيديو يبدو أنه يقارن المهاجرين بالصراصير، ترقى إلى مستوى "خطاب الكراهية" الذي يتعارض مع تسمية "سجين الرأي".


أليكسي نافالني، الذي كاد أن يُقتل في هجوم بغاز الأعصاب العام الماضي، يقضي الآن عقوبة بالسجن يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها عقاب على نشاطه المعارض وتحقيقاته الكبيرة في الحياة الفاسدة للأثرياء والأقوياء في روسيا.

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نافالني موسكو معارض روسيا جريدة الفجر الفجر

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