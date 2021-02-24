Advertisements

بلاغ من ضحايا سفاح الجيزة لاتهامه وأخرين بالاستيلاء على أموالهم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تقدم عدد من المواطنين ببلاغ الي النائب العام ضد قذافي فراج عبد العاطي وشقيقه صلاح واتنين اخرين طالبوا في بلاغهم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الاستيلاء علي اموالهم بغية توظيفها ووعدهم بالحصول علي ارباح شهرية.

وأكدوا في بلاغهم ان المتهمين انتظموا في سداد الارباح لمدة شهر أشهر قليلة لا تتعدي الثلاث شهور ثم توقف المتهمين عن السداد وعند طلب رد اصول الاموال تهرب ثم اختفي.

وطالب المتضررون في نهاية بلاغهم بالتحقيق مع المشكو قي حقهم وعلي رأسهم المتهم الرئيسي قذافي وعمل التحريات اللزمة وسرعة اصدار امر بتجميد كلفة الاموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين للحفاظ علي اموال المجني عليهم والضحايا.

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ أقل من ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ ساعتين

الإسماعيلي يطلب تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي

منذ ساعة

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»