بلاغ من ضحايا سفاح الجيزة لاتهامه وأخرين بالاستيلاء على أموالهم

تقدم عدد من المواطنين ببلاغ الي النائب العام ضد قذافي فراج عبد العاطي وشقيقه صلاح واتنين اخرين طالبوا في بلاغهم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الاستيلاء علي اموالهم بغية توظيفها ووعدهم بالحصول علي ارباح شهرية.



وأكدوا في بلاغهم ان المتهمين انتظموا في سداد الارباح لمدة شهر أشهر قليلة لا تتعدي الثلاث شهور ثم توقف المتهمين عن السداد وعند طلب رد اصول الاموال تهرب ثم اختفي.



وطالب المتضررون في نهاية بلاغهم بالتحقيق مع المشكو قي حقهم وعلي رأسهم المتهم الرئيسي قذافي وعمل التحريات اللزمة وسرعة اصدار امر بتجميد كلفة الاموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين للحفاظ علي اموال المجني عليهم والضحايا.