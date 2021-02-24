العثور على عشرات الدلافين ميتة على شاطئ موزمبيق

ذكر موقع "الجارديان" البريطاني أنه تم العثور على جثث حوالي 100 دولفين ميتة في جزيرة قبالة ساحل موزمبيق.



وقالت الصحيفة إنه تم العثور على 86 جثة أخرى في جزيرة بازاروتو، شمال العاصمة مابوتو، يوم الثلاثاء، بعد أن جرفت المجموعة الأولى على الشاطئ يوم الأحد.



وصرحت وزارة البيئة في البلاد إن سبب الوفيات ما زال غير معروف، ويتجه المزيد من الخبراء إلى الموقع.



وعلق أحد الخبراء المحتملين الذين يحققون في ما إذا كان الإعصار قد ساهم في وفاة الدلافين خلال مرورهم أمام البلاد.