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العثور على عشرات الدلافين ميتة على شاطئ موزمبيق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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ذكر موقع "الجارديان" البريطاني أنه تم العثور على جثث حوالي 100 دولفين ميتة في جزيرة قبالة ساحل موزمبيق.

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على 86 جثة أخرى في جزيرة بازاروتو، شمال العاصمة مابوتو، يوم الثلاثاء، بعد أن جرفت المجموعة الأولى على الشاطئ يوم الأحد.

وصرحت وزارة البيئة في البلاد إن سبب الوفيات ما زال غير معروف، ويتجه المزيد من الخبراء إلى الموقع.

وعلق أحد الخبراء المحتملين الذين يحققون في ما إذا كان الإعصار قد ساهم في وفاة الدلافين خلال مرورهم أمام البلاد.

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موزمبيق شاطئ دلافين جريدة الفجر الفجر

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