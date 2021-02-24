إغلاق مؤقت للرحلات بين مصر والسعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتعليق رحلاتها الدولية مع مصر ضمن 20 دولة ، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، ولم يتم الإعلان عن المدة التي سيتم فيها الإغلاق ، حيث صرحت وزارة الداخلية السعودية بأن هذا الإغلاق مؤقت، وسيتم إعادة تشغيل حركة الطيران مجددًا مع هذه الدول فور تحسن الوضع الحالي فيما يخص انتشار فيروس كورونا.





# تعليق الرحلات الدولية مع مصر





حجز تذاكر طيران دولي بسبب تفشي فيروس كورونا ، ففي نهاية العام الماضي قامت المملكة بوقف حركة الطيران مع جميع الدول ، تبعه عودة تدريجية إلى أن عادت حركة الطيران بشكل كامل مع جميع الدول في يناير الماضي ، ولكن سرعان ما عادت حركة الطيران الدولي للإغلاق مجددًا، هذه المرة أمام 20 دولة فقط هم : (مصر ، الأرجنتين ، الإمارات العربية المتحدة ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة ، تركيا ، جنوب أفريقيا ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، لبنان ، الهند ، وأخيرًا اليابان" وذلك لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم. هذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها طيران السعودية بوقفدولي بسبب تفشي فيروس كورونا ، ففي نهاية العام الماضي قامت المملكة بوقف حركة الطيران مع جميع الدول ، تبعه عودة تدريجية إلى أن عادت حركة الطيران بشكل كامل مع جميع الدول في يناير الماضي ، ولكن سرعان ما عادت حركة الطيران الدولي للإغلاق مجددًا، هذه المرة أمام 20 دولة فقط هم : (مصر ، الأرجنتين ، الإمارات العربية المتحدة ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة ، تركيا ، جنوب أفريقيا ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، لبنان ، الهند ، وأخيرًا اليابان" وذلك لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.





وينطبق هذا القرار على المسافرين القادمين من دول أخرى ، إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول المذكورة خلال الـ14 يومًا السابقة لتقديم طلب الدخول إلى المملكة العربية السعودية.





وفيما يخص موعد عودة حجز طيران دولي بين مصر والسعودية ؛ لم يتم الإعلان عن أي تاريخ ، حيث يظل الأمر رهن تحسن الأوضاع ومدى السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.





# استرجاع حجوزات الخطوط السعودية





يتساءل المسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب هذا القرار عن كيفية استرداد حجوزات الخطوط السعودية ، خاصة أن قرار الإلغاء لم يكن من طرفهم ، وبلا شك هي الفئة الأكثر تضررًا، حيث تم توقف الرحلات بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، لذلك يتيح طيران السعودية إمكانية استرجاع قيمة التذكرة وفقًا للآتي :





-بالنسبة للعملاء الذين حجزوا وأصدروا تذاكرهم عن طريق مكاتب مبيعات طيران السعودية ،أو عن طريق مركز الاتصال الموحد ، أو عن طريق موقع السعودية الإلكتروني ، ويرغبون باسترجاع قيمة تذاكرهم ، فعليهم إلغاء حجوزاتهم عن طريق مكاتب مبيعات السعودية ، أو موقع السعودية ، أو الرقم المخصص لإلغاء الحجوزات قبل أو أثناء طلب عملية الاسترجاع .





-أما إذا تم تدفع لاسترداد قيمة التذاكر ثمنها بالبطاقة الائتمانية ، يجب أن يتم إلغاء الحجز واسترداد التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني.





-كما يمكن الاتصال برقم مركز الاتصال الموحد 920022222.





مع العلم أن التذاكر التي يمكن استرجاعها هي التي تم دفع ثمنها بإحدى الطرق التالية : (نقدي ، شيك ، سداد ، الشبكة السعودية للمدفوعات – سبان ، فيزا، ماستر كارد ، أمريكان إكسبريس).





# الشروط الجديدة لدخول المملكة العربية السعودية





هناك بعد الشروط والقواعد التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للمسافرين إلى المملكة ، يجب معرفتها والالتزام بها ، لتطبيقها عند عودة الطيران الدولي وقبل الشروع في البحث عن حجوزات الخطوط السعودية ، وإلا سيتم منع المسافر الذي لا يلتزم بها من الدخول إلى المملكة وقامت شركة الطيران Flyin.com بتنقيح تلك الشروط ، وهذه هي أبرزها :





-توقيع المسافرين على نموذج تعهد الالتزامات الصحية وتسليمها عند الوصول.





-خضوع جميع المسافرين إلى حجر صحي إلزامي لمدة أسبوع.





-يشترط تحديد مكان الإقامة وإضافته على تطبيق (تطمن) وذلك قبل الوصول بـ 8 ساعات للتأكد من التزام المسافرين بالحجر الصحي المنزلي.





-وبالنسبة للمصريين الحاملين تأشيرة عمل ، أو تأشيرة زيارة ، أو تأشيرة إقامة بالسفر إليها ، يشترط أن يتم تقديم نتيجة سلبية من اختبارPCR ، بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد المغادرة للسماح بدخول المملكة.





# الإجراءات الاحترازية الهامة عند السفر





الالتزام بهذه الإجراءات رغم بساطتها يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويساهم أيضًا في تقليل عدد المصابين ، لذلك لا داعي للاستهانة بها ، مع العلم أن عدم الالتزام ببعض هذه الإجراءات قد يتسبب في مخالفة قانونية للمسافر أو منعه من الصعود إلى الطائرة.





-يشترط ارتداء الكمامة في الطيارة طوال مدة الرحلة.





-يشترط ارتداء الكمامة في المطار طوال الوقت.





-يجب التأكد من إصدار بطاقة الصعود قبل الوصول للمطار.





-يجب الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي عند الانتظار في صالات المطار.





هذا بالإضافة إلى السلوكيات العامة مثل : استخدام المناديل عند العطس ، وغسل وتعقيم اليدين باستمرار ، وتجنب لمس الوجه ، وأخيرًا المحافظة على مسافة كافية وتجنب الاقتراب من الآخرين قدر المستطاع.





الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية هو الطريق للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وهو مساهمة إيجابية وفعالة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.















