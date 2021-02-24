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الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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عاد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التعاقد مع نجم الدوري البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي، بناءً على طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم خط هجومه.

وكان موسيماني، طالب التعاقد مع اللاعب في الشتاء الماضي، إلا أن المغالاة المادية حالت دون ذلك، وتم التعاقد مع مواطنه والتر بواليا مهاجم الجونة.

ومن المنتظر أن يعود الأهلي للمفاوضات مع اللاعب مرة أخرى وناديه، في محاولة منه للحصول على توقيعه بالميركاتو الصيفي.

ويستهدف موسيماني، تدعيم خط هجومه خاصةً في تراجع مستوى مروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن، خلال الفترة الأخيرة.

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