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مخزونات النفط الأمريكي تخالف التوقعات وترتفع بشكل كبير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، عن أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 فبراير الجاري، لتسجل 463 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو 6.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

 في حين لم تشهد مخزونات البنزين في الولايات المتحدة أي تغيير خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل مستوى 62.74 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل بنحو 1.9 بالمائة إلى مستوى 66.62 دولار للبرميل.

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