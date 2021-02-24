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جمعية العمل التطوعي بتبوك تشارك في التنظيم بمركز اللقاحات بالمنطقة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شاركت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك في تنظيم المستفيدين من خدمات مركز لقاحات "كورونا" بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

 

وأُسنِد للمتطوعين استقبال ومرافقة متلقي اللقاح حتى نقطة الفرز الأولى، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن وصولهم بكل راحة, إلى جانب عدد من المهام الأخرى.


وتأتي مشاركة الجمعية ضمن الجهود والتعاون المثمر مع الشؤون الصحية بتبوك وتوجيهات سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري للجمعية.

 

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العودة بالجهود التي توليها القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا وتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين, والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة تبوك، ومعالي وزير الصحة، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة.

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كورونا جمعية تبوك

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