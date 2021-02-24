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تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:21 م
مي مرسي
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كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تعرض منزلها لحادث حريق وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأظهرت "وهبة" في الفيديو بعض علامات الحريق، قائله: ""أنا مابتعظش أبدا، لدفايه ولعت والنار كانت حتولع في البيت كله لولا ستر ربنا".
وتابعت: "امتي الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقي؟".
وتصور الإعلامية بسمة وهبة برنامج جديد لها، لتقدمه في شهر رمضان 2021.
وأظهرت "وهبة" في الفيديو بعض علامات الحريق، قائله: ""أنا مابتعظش أبدا، لدفايه ولعت والنار كانت حتولع في البيت كله لولا ستر ربنا".
وتابعت: "امتي الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقي؟".
وتصور الإعلامية بسمة وهبة برنامج جديد لها، لتقدمه في شهر رمضان 2021.
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