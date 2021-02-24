تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تعرض منزلها لحادث حريق وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وأظهرت "وهبة" في الفيديو بعض علامات الحريق، قائله: ""أنا مابتعظش أبدا، لدفايه ولعت والنار كانت حتولع في البيت كله لولا ستر ربنا".



وتابعت: "امتي الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقي؟".



وتصور الإعلامية بسمة وهبة برنامج جديد لها، لتقدمه في شهر رمضان 2021.