مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام لمباراة وولفسبيرجر في الدوري الأوروبي





أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي وولفسبيرجر النسماوي لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي والتي تقام على ملعب وايت هارت لين.





وجاءت تشكيلة السبيرز على النحو التالي :-





حراسة المرمى : جو هارت.

خط الدفاع : مات دوهيرتي ، توبي الديرفيرليد ، بن دافيز ، موسى سيسوكو.

خط الوسط : هاري وينكس ، ديلي آلي ، إيريك لاميلا.

خط الهجوم : ستيفن بيرجوين ، كارلوس فينيسيوس.





وكان توتنهام قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف الأمر الذي جعله يضع قدمًا في الدور ثمن النهائي.