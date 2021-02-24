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نقيب الأشراف يهنيء المفتي بتجديد الثقة من الرئيس السيسي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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هنأ محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي به، مفتيًا للديار المصرية حتى أغسطس المقبل.

وأكد نقيب السادة الأشراف، خلال لقاءه مفتي الجمهورية بمكتبه، اليوم الأبعاء، أن الدكتور شوقي علام تولى منصبه في وقت غاية الصعوبة قبل ثمانية أعوام، وأخذ على عاتقه التصدي للفكر التكفيري والفتاوى المغرضة والآراء الشاذة والمتطرفة، وبيان صحيح الدين الإسلامي الوسطي، وتمكن أن يضع الدار على خريطة المؤسسات الكبرى، حتى تم اعتمادها كمرجعية للفتاوى من قبل البرلمان الأوروبي.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن دار الإفتاء تحت قيادة الدكتور شوقي علام تسير بخطى ثابتة، وتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، للحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى الدور الرائد الذي تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير فى المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.

ودعا نقيب السادة الأشراف، بالتوفيق للدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية في استكمال مهمته نحو الحفاظ على عقول الشباب وتجديد الخطاب الدينى ومساعدة الدولة المصرية فى قضية التجديد التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من خمس سنوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

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