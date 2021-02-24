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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم الدوري الألماني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، إن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت أندريه سيلفا، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

 

ووفقاً لصحيفة " ذا صن " البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يضع أندريه سيلفا صاحب الـ25 عاماً ، على أجندته لهذا الصيف.

 

وقالت صحيفة " مترو " البريطانية، إن مانشستر يونايتد سيتعاقد مع سيلفا في حال قرر عدم تجديد عقد إدينسون كافاني الذي ينتهي هذا الصيف.

 

وانتقل سيلفا الى فرانكفورت في عام 2019 قادماً من إي سي ميلان، وخاض مع الفريق الألماني 59 مباراة وسجل 35 هدفاً وصنع 10.

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