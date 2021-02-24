مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

تحدث الدكتور محمد تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية.



وقال "تاج الدين" من خلال برنامج "التاسعة" أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي مستقرة وتحسنت كثيرا ولكن توجد بعض المشكلات من مضاعفات إصابته بكورونا.



وقال "تاج الدين" أن الإعلامي وائل الإبراشي من المقرر أن يعود لبرنامجه قريبا.



يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ فترة كبيرة ولكنه تعافى.